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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 123 sosyal medya hesabı engellendi

        Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 123 sosyal medya hesabı engellendi

        Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 123 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 123 sosyal medya hesabı engellendi

        Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 123 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü.

        Bu kapsamda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 123 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı.

        Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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