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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de 2 ruhsatsız av tüfeği, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

        Kırşehir'de 2 ruhsatsız av tüfeği, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 20 litre etil alkol ve 3 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:28 Güncelleme:
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        Kırşehir'de 2 ruhsatsız av tüfeği, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 20 litre etil alkol ve 3 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent merkezinde bir adreste yaptıkları aramada, 20 litre etil alkol, 3 litre sahte içki ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.


        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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