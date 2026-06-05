Kırşehir'de 2 ruhsatsız av tüfeği, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 20 litre etil alkol ve 3 litre sahte içki ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.



Ekipler, kent merkezinde bir adreste yaptıkları aramada, 20 litre etil alkol, 3 litre sahte içki ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.





Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

