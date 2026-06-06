Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de ceza infaz personeli, günlerine özel video hazırladı

        Kırşehir'de ceza infaz personeli, günlerine özel video hazırladı

        Kırşehir'de, "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla yurdun 7 bölgesinden yöresel oyunların yer aldığı video hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de ceza infaz personeli, günlerine özel video hazırladı

        Kırşehir'de, "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla yurdun 7 bölgesinden yöresel oyunların yer aldığı video hazırlandı.

        Kırşehir'de görev yapan ceza infaz personeli, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında 50'ye yakın personel, Kırşehir'in yanı sıra yurdun 7 farklı bölgesinden yöresel halk oyunları için bir araya geldi.

        Kırşehir-Kayseri kara yolundaki Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde çekimleri gerçekleştirildi.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, yaptığı açıklamada, Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında ceza infaz hizmetlerinin vazgeçilmez kahramanlarının kendi günleri için özel video çalışması yaptığını belirtti.

        Bu günün ceza infaz çalışanlarının emek, özveri ve fedakarlıklarının hatırlandığı önemli bir gün olduğuna dikkati çeken Ener, personelin gönüllü olarak, yurdun farklı coğrafyalarında çalışan meslektaşlarını bu video ile hatırladığını ifade etti.

        Adalet sisteminin en hassas ve kritik halkalarından birini oluşturan ceza infaz kurumlarının, güvenliğin yanı sıra bireylerin yeniden topluma kazandırıldığı, eğitime ve ıslaha dayalı köklü kurumlar olduğunu vurgulayan Ener, şunları kaydetti:

        "​Bu ulvi amaca hizmet ederken büyük bir sorumluluk bilinci, sabır, yüksek disiplin ve insan onuruna yakışır bir yaklaşım sergileyen ceza infaz kurumu personelimiz, adaletin sessiz ve fedakar kahramanlarıdır. ​Şehrimizde ve ülkemizin dört bir yanında, mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü zorluğa göğüs gererek görevini layıkıyla yerine getiren tüm ceza infaz personelimizin 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. ​Görevleri başında şehit olan personelimizi rahmetle anıyor, tüm mesai arkadaşlarıma ve ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 35 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
        Kırşehir'de 35 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
        Kırşehir'de, ruhsatsız tüfek ve kaçak içki ele geçirildi
        Kırşehir'de, ruhsatsız tüfek ve kaçak içki ele geçirildi
        Kırşehir'de 2 ruhsatsız av tüfeği, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
        Kırşehir'de 2 ruhsatsız av tüfeği, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
        Kırşehir'de hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırşehir'de hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 123 sosyal medya hesabı engelle...
        Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 123 sosyal medya hesabı engelle...
        Kırşehir'de 30 internet sitesine erişim engeli getirildi
        Kırşehir'de 30 internet sitesine erişim engeli getirildi