Kırşehir'de 1 milyon 26 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 1 milyon 26 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 1 milyon 26 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarında yol kontrol uygulaması yaptı.
Bu kapsamda durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 1 milyon 26 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.T. ve M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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