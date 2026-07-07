Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları kontrolde bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 52 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        İzni son anda iptal edildi
        İzni son anda iptal edildi
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı

        Benzer Haberler

        Kaman'da ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi
        Kaman'da ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi
        Kırşehir'de ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi
        Kırşehir'de ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi
        Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi
        Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi
        Vandallar, eski fizik tedavi merkezinin duvarlarına sprey boyalarla yazı ya...
        Vandallar, eski fizik tedavi merkezinin duvarlarına sprey boyalarla yazı ya...
        Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama Onlarca tapu senedi ele geçir...
        Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama Onlarca tapu senedi ele geçir...
        Kırşehir'de "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı