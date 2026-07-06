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        Kırşehir'de "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Kırşehir'de "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşları baskı, cebir ve tehdit yoluyla mağdur ederek haksız kazanç sağladıkları, organize şekilde "tefecilik" yaptıkları öne sürülen zanlıları, 7 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı.

        Soruşturma kapsamında MASAK verileri üzerinden yapılan mali analizlerde, zanlılar ve mağdurlar arasında yaklaşık 40 milyon lira tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.

        Jandarma ekiplerince belirlenen 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Y.U, İ.U, Ç.U. ve M.B. gözaltına alındı.

        Aramalarda 98 tapu senedi ve 6 alacak verecek defteri ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından Kaman Adliyesi'ne sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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