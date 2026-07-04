Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, toplam 98,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.