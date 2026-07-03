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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan otomobil ile içindeki zanlıların üstlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, 53 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan D.S. ve Ş.B hakkında adli işlem başlatıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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