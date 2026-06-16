Kırşehir'de 10 bin dolu makaron ele geçirildi
Kırşehir'de 10 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Giriş: 16.06.2026 - 16:40 Güncelleme:
Kırşehir'de 10 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada, 10 bin dolu makaron ele geçirildi.
Bir şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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