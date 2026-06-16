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        Kırşehir'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırşehir'de, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Kırşehir'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırşehir'de, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın yakalanması için çalışma yaptı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu kısa süre önce kente geldiği belirlenen firari, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı adreste yakalandı.

        Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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