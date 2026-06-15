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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen Kırşehir'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen Kırşehir'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bizlere artık uyumak yok, son 2 yıl ve yeniden Cumhurbaşkanı'mızı bu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ki bu liderlikle bu iş ancak yürüyebilir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 17:53 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen Kırşehir'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bizlere artık uyumak yok, son 2 yıl ve yeniden Cumhurbaşkanı'mızı bu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ki bu liderlikle bu iş ancak yürüyebilir." dedi.

        Partisinin Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret eden Şen, İl Başkanı Seher Ünsal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ardından İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda partililerle bir araya gelen Şen, burada yaptığı konuşmada, Kırşehir'de yaşanan sel felaketi için geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Şen, teşkilatların seçimlere kadar her gün sokakta ziyaretlerde bulunması gerektiğini söyledi.

        Türkiye'nin ve dünyanın çok kritik bir 8-10 yıla doğru girdiğini gördüklerine dikkati çeken Şen, şunları kaydetti:

        "İşte tam orada Türkiye'nin ve bu bölgenin başında çok büyük bir lidere ihtiyacımız var. Çok tecrübeli, akıllı, zeki, herkesi ve olayları köküyle beraber bilen lidere ihtiyacımız var. Öyle bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan. O zaman ne edeceğiz, gecesini gündüzüne katacak bu teşkilat. Bizlere artık uyumak yok, son 2 yıl ve yeniden Cumhurbaşkanı'mızı bu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ki bu liderlikle bu iş ancak yürüyebilir. Lider böyledir, bin kişi bir araya gelip çözemez ama bir adam çıkar ortaya çözer. Biz vatandaşımızı dinleriz, sorunları alırız, en efektif şekilde çözeriz. Türk milleti, bizim sorun çözme kabiliyetimiz sebebiyle her seferinde zaten bize oy veriyor."

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve İl Başkanı Ünsal'ın da konuşma yaptığı program, basına kapalı devam etti.

        Şen ve beraberindekiler, daha sonra Terme Caddesi'nde selden etkilenen esnafı ziyaret etti. İş yerlerinde incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Şen, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Mustafa Şen, kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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