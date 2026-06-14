Sinop'ta vefat eden emekli askerin cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi

Sinop'ta kalp krizi sonucu vefat eden emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Uranbey'in cenazesi Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verildi.





Sinop'ta kalp krizi sonucu vefat eden Uranbey'in cenazesi Kaman'a getirildi.





İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kaman Çarşı Camisi'nde düzenlenen törende, Uranbey'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda alana getirildi.



Burada kılınan cenaze namazının ardından Uranbey'in naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Törene, Uranbey'in ailesi ve yakınları ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.



