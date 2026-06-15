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        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı bulunan ve bu kişilere finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin tespitine yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Y.B. ve T.D'yi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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