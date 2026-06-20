Kırşehir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
Kırşehir'de yasa dışı yollardan yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırşehir'de yasa dışı yollardan yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, kent merkezinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde, 12 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 zanlı yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.