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        Kırşehirli dağcılar Aladağlar'a zirve tırmanışı gerçekleştirdi

        Kırşehirli dağcılar, Kayseri, Niğde ve Adana il sınırlarında yer alan Aladağlar'a zirve tırmanışı gerçekleştirerek kamp yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Kırşehirli dağcılar Aladağlar'a zirve tırmanışı gerçekleştirdi

        Kırşehirli dağcılar, Kayseri, Niğde ve Adana il sınırlarında yer alan Aladağlar'a zirve tırmanışı gerçekleştirerek kamp yaptı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinden 4 dağcı, 2026 yılı il dışı programı kapsamında, ilk olarak Aladağlar Milli Parkı sınırlarında bulunan Emli Vadisi'nde kamp yaptı.

        Emli Vadisi'nden yürüyüşe başlayan dağcılar, ormanlık alanların ardından kayalar ve karla kaplı zeminde ilerledi.

        Dağcılar, yaklaşık 45 derecelik eğime sahip 300 metrelik kar buz yoğunluğunun bulunduğu etabı geçerek 2 bin 750 metre yüksekliğe tırmandı.


        Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, bir süre dinlenerek kar ve yeşilin tonlarını bütünleştiren doğal güzellikleri inceledi.

        Ardından dönüşe geçen dağcılar, yaklaşık 10 saatte 15 kilometrelik yürüyüşle tırmanışı tamamlayarak kamplarına geçtiler.

        Dağcılar, 2 günlük etkinliğin ardından Kırşehir'e döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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