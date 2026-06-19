Kırşehir'de iş yerinden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bir iş yerinden elektronik cihaz parçaları, bakır kablolar ve çeşitli malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.



Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, T.Y, H.K, B.D, İ.B. ve E.T'yi yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



