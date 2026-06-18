Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de Roma dönemine ait mezar taşı ele geçirildi

        Kırşehir'de Roma dönemine ait mezar taşı ele geçirildi

        Kırşehir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Kırşehir'de Roma dönemine ait mezar taşı ele geçirildi

        Kırşehir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu İ.K'nin kente tarihi eser getireceği bilgisine ulaştı.

        Kent girişinde İ.K'nin bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın bagajında mezar taşı buldu.

        Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 10 bin dolu makaron ele geçirildi
        Kırşehir'de 10 bin dolu makaron ele geçirildi
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        İşçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı
        İşçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı
        Kırşehir'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırşehir'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de işçi servislerinin karıştığı kazada 42 kişi yarala...
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de işçi servislerinin karıştığı kazada 42 kişi yarala...
        Kırşehir'de işçi servis midibüsü, minibüse çarptı: 42 yaralı (2)
        Kırşehir'de işçi servis midibüsü, minibüse çarptı: 42 yaralı (2)