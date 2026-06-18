Kırşehir'de 65 litre etil alkol, sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 65 litre etil alkol, 11 litre sahte içki ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.



Ekipler, kent merkezinde bir adreste ve otomobilde yaptıkları aramada, 65 litre etil alkol, 11 litre sahte içki ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.



Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



