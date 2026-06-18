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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de 65 litre etil alkol, sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

        Kırşehir'de 65 litre etil alkol, sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 65 litre etil alkol, 11 litre sahte içki ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Kırşehir'de 65 litre etil alkol, sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 65 litre etil alkol, 11 litre sahte içki ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent merkezinde bir adreste ve otomobilde yaptıkları aramada, 65 litre etil alkol, 11 litre sahte içki ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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