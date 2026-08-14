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        Kırşehir'de 15 bin 80 paket dolu makaron ele geçirildi

        Kırşehir'de 15 bin 80 paket dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Kırşehir'de 15 bin 80 paket dolu makaron ele geçirildi

        Kırşehir'de 15 bin 80 paket dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde denetim yaptı.

        Denetim sırasında yapılan aramada, 15 bin 80 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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