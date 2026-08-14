Kırşehir'de 15 bin 80 paket dolu makaron ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Denetim sırasında yapılan aramada, 15 bin 80 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde denetim yaptı.

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