Kırşehir'de 73 yaşındaa vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Düzen'in ailesi ve yakınları ile Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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