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        Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonlarında 19 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonlarında 19 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Kaman ve Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve bunları kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız 4 tabanca, 4 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 222 tabanca fişeği, 92 kurusıkı fişeği, 7 av tüfeği kartuşu, 1 bilye atar tabanca ve ona ait 17 çelik bilye ile tabanca şarjörleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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