Kırşehir'de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı, partisinin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" söylemiyle partisinin kurulmasıyla Türkiye'nin yarınlarına yepyeni bir yol açıldığını söyledi.

Türkiye'nin 3 Kasım 2002'den itibaren Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihinin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemlerinden birine girdiğini ifade eden Ünsal, geçen 25 yılda milletin emanetini taşıdıklarını, ülkenin yükünü omuzladıklarını, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdiklerini belirtti.

REKLAM

Ünsal, Terörsüz Türkiye ideali doğrultusunda devletin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerinin fedakar mücadelesi ve milletin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde terör belasından ülkeyi kurtardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"25 yıllık hikayemizde elde ettiğimiz bütün başarıların gerçek sahibi aziz milletimizdir. Sandıklara sahip çıkan teşkilat mensuplarımızdan mahalle mahalle, sokak sokak çalışan kadın ve gençlik kollarımıza, kuruluşumuzdan bugüne kadar farklı kademelerde sorumluluk üstlenen bütün yol arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çeyrek asırlık birikimimizi geçmişin hatırası olarak değil, geleceğin güçlü temeli olarak görüyoruz. Aziz milletimizle, 25 yıllık eser, hizmet ve mücadele yolculuğumuzun gururunu paylaşıyor, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde saflarımızı daha da sıklaştırıyor, ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır."

REKLAM

Konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.

Programa, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri, belediye ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.