Kırşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Kırşehir'de 4 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile çeşitli suçlardan kaydı ve 4 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takip sonucu Çiçekdağı'nda A.D ve Akpınar'da A.İ düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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