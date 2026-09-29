Kırşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 29.09.2026 - 16:12 Güncelleme:
Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.H. ve H.S. saklandıkları adreslerde operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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