Kırşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.H. ve H.S. saklandıkları adreslerde operasyonla yakalandı.

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