Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Milletvekili Erkan, Kırşehir'deki savunma sanayii yatırımları hakkında bilgi verdi

        Milletvekili Erkan, Kırşehir'deki savunma sanayii yatırımları hakkında bilgi verdi

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentin savunma sanayii alanındaki rolünü daha da güçlendirecek önemli bir adım attıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Milletvekili Erkan, Kırşehir'deki savunma sanayii yatırımları hakkında bilgi verdi

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentin savunma sanayii alanındaki rolünü daha da güçlendirecek önemli bir adım attıklarını belirtti.

        Erkan, yazılı açıklamasında, Vali Murat Sefa Demiryürek, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile bir araya gelerek proje süreci ve atılacak adımları değerlendirdiklerini, kentte saha incelemesi yaptıklarını ifade etti.

        Kırşehir'den Türkiye'nin yarınları için önemli bir adım atılacağını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

        "Dron, İHA, SİHA ve savunma sanayii teknolojilerimizin kritik testlerinin gerçekleştirileceği 'Savunma Sanayi Test ve AR-GE Merkezi' Kırşehir'imizin yüksek teknoloji ve savunma sanayii alanındaki potansiyeline yeni bir güç katacak. Gök vatanımızın güvenliğine hizmet eden milli teknolojilerimizin en önemli test süreçlerinden bir bölümünün Kırşehir'imizde gerçekleştirilmesi, şehrimizin üretim kabiliyetine, nitelikli istihdamına ve teknolojik altyapısına önemli katkı sağlayacak. Kırşehir'imizin ekonomisine, istihdamına ve teknoloji vizyonuna güç katacak. Tam bağımsız savunma sanayii hedeflerine katkı sağlayacak merkezimiz hayırlı olsun. Projenin hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de kariyer ve motivasyon konferansı düzenlendi
        Kırşehir'de kariyer ve motivasyon konferansı düzenlendi
        Halk ozanı Neşet Ertaş, Gönül Dağı'nın zirvesinde türkülerle anıldı
        Halk ozanı Neşet Ertaş, Gönül Dağı'nın zirvesinde türkülerle anıldı
        "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Kırşehir'de mezarı başında anıldı
        "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Kırşehir'de mezarı başında anıldı
        Kırşehirli gençler "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın mirasını geleceğe taş...
        Kırşehirli gençler "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın mirasını geleceğe taş...
        Kırşehir'de kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de köy çocukları için havacılık atölyelerinde etkinlik düzenlendi
        Kırşehir'de köy çocukları için havacılık atölyelerinde etkinlik düzenlendi