Kırşehir'de köy çocukları için havacılık atölyelerinde etkinlik düzenlendi

Kırşehir'in Kurancılı beldesindeki çocuklar TÜBİTAK projesi kapsamında havacılık alanında eğitime katıldı.

Kaman Kaymakamlığı ile Kurancılı Belediyesi'nin destekleriyle İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından hazırlanan TÜBİTAK projesi ile "Bozkırdan Gökyüzüne: Köy çocukları için havacılık atölyesi" uygulamasında Kurancılı Şehit Ayhan Keleş İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Proje kapsamında öğrenciler için hazırlanan atölyelerde uçuş simülatörü, dron atölyesi, hava trafik kontrol ve model uçak deneyimleri yapıldı.

Bilim tiyatrosu, irtifa deneyi ve uygulamalı havacılık gösterilerinin sunulduğu etkinlik kapsamında, öğrenciler havacılıkla ilgili birçok uygulamayı görerek öğrenme fırsatı buldu.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Kılıç, hazırladıkları çeşitli atölyelerde uzmanlar tarafından eğitimler verdiklerini belirtti.

Kılıç, öğrencilerin ve velilerin bu alana çok ilgi gösterdiklerini, atölyelere yoğun katılım olduğunu dile getirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Celal Erdemir de okul içinde ve bahçesinde yapılan proje sayesinde öğrencilerin havacılıkla ilgili meraklarını giderdiklerini ifade etti.

Erdemir, yaklaşık 15 kişilik bir ekiple çocuklara bilgilendirme yaptıklarını, bu tür faaliyetlere devam edeceklerini kaydetti.

Öğrencilerden Azra Sultan Ardınç ise projeden oldukça memnun kaldığını belirterek, "Köy okulunda olmama rağmen, böyle bir projeye dahil olmak hayal edemeyeceğim bir şeydi. Emeği geçenlere ve öğretmenlere teşekkür ederim. Dron uçurmak, onlarla olmak çok güzeldi, daha önce sadece televizyondan görüyordum. Oldukça fazla etkinliğe katıldım, bunlar bilgimi artırdı." dedi.

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İpek Naz Atasoy da farklı bir deneyim yaşadığını belirtti.

Elif Eraslan ise yükseklik korkusu olduğunu, bu etkinlikle korkusunu yendiğini ve eğlendiğini kaydetti.