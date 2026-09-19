TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kırşehir Sivil Toplum Buluşması" programında konuştu:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl geliştiğini takip ve kontrol etmek için TBMM’de bir komisyon kurulacağını belirterek, "1 Ekim’de Meclis’in resmi açılışı sağlandıktan sonra Meclis’te partilerin tamamının katılımıyla bir komisyon kurularak bu sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek, izlenecek, kontrol edilecek ve TBMM, dolayısıyla millet bilgilendirilecektir." dedi.

Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Kırşehir’de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Programda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırşehir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ahilik kültürünü unutturmamak için törenlerin kıyamete kadar sürmesi temennisinde bulundu.

REKLAM

Bugünün aynı zamanda Gaziler Günü olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Bu millet, bu vatan, bu bayrak ve din-ü devlet için gazi olmuş olan bütün kardeşlerimizi şükranla, hayırla yad ediyoruz. Kendilerine milletimiz adına teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Gazilerimizden ebediyete irtihal etmiş olanlara da Cenabıallah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahiliğin toplumsal kültürün en canlı unsurlarından birisi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu kültürün Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’den Anadolu topraklarına yayıldığını anlattı.

Kurtulmuş, ahiliğin sadece iktisadi hayatla ilgili bir mesele değil, aynı zamanda bir mektep olduğunun altını çizerek, "Medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi, toplumdaki dayanışmayı, kardeşliği ve işbirliğini geliştiren en önemli hususlardan birisi, ahilik kültürüdür. Ahilik kültürünün, bu topraklarda kıyamete kadar yaşayacağına, eskisi kadar canlı görünmese bile mutlaka var olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

REKLAM

Asya’da, Afrika’da Müslümanlığın yayılmasında, Müslüman tüccarların ticaretteki yüksek ahlakları ve insanlarla olan ilişkilerindeki fevkalade hassas yaklaşımlarının etkili olduğunu dile getiren Kurtulmuş, ahiliğin bu anlamda İslam medeniyetini yayan en önemli kurumlardan birisi olduğunu belirtti.

Anadolu topraklarının zengin bir kültürel birikime sahip olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "İçinde bulunduğumuz bölgede bir tarafta Ahi Evran-ı Veli, biraz ötede Hacı Bektaş Veli, az ötede Yunus Emre, Somuncu Baba... Yani o Anadolu irfanı dediğimiz mektebin en büyük mürşitleri, en büyük yayıcıları, hocaları bu coğrafyada yer tutmuş ve Anadolu halkının irfanını, ahlakını yoğurmuştur, toplumsal dokuyu ciddi şekilde şekillendirmiştir." diye konuştu.

REKLAM

- Terörsüz Türkiye süreci

Ahiliğin öğrettiği dayanışma ve kardeşlik kültürünün bir parçası olarak Türkiye’nin önündeki en önemli meselelerden "Terörsüz Türkiye" sürecini de şu ana kadar fevkalade başarılı şekilde getirdiklerini vurgulayan Kurtulmuş, toplumda bu meseleye olan sahiplenmenin güçlenerek devam edebilmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla konuyu müzakere etmenin faydalı olacağına inandığını söyledi.

Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilk asrının geride kaldığını, bu sürede çok büyük kazanımlar elde edildiğini, Türkiye’nin hep ileriye gittiğini belirterek, ilk asrın en büyük sorununun terör olduğunu vurguladı.

REKLAM

Türkiye’nin son 50 yılda terör nedeniyle kaybettiklerine dikkati çeken Kurtulmuş, "İçinde bulunduğumuz dönemin bizim için bir zorunluluk haline getirdiği bir konu olarak bu mesele ele alınmış ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi sadece Türkiye’yi ilgilendiren değil, aynı zamanda terörsüz bölgeyi oluşturacak bir adım olarak devlet aklıyla millet vicdanını buluşturarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır." dedi.

- "İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın"

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışmaların bölgeyi bir yangın yerine döndürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, özellikle İsrail’in arz-ı mevud planları çerçevesinde bu bölgedeki halkların tamamını düşman halklar olarak görmesinin bir sonucu olarak, bölgede çatışmalardan etkilenmeyen ülkenin kalmadığına dikkati çekti.

REKLAM

İsrail’in son birkaç yıl içerisinde Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin’e, İran’a, Irak’a, Suriye’ye, Lübnan’a, Yemen’e, Katar’a fiilen saldırdığını belirten Kurtulmuş, "İsrail’in temel hedefi, bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi, birbirini yemesi ve kendi arz-ı mevudunu gerçekleştirmesidir. Çok açık söylüyoruz, İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın, Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, İsrail başta olmak üzere bütün emperyalist ülkelerin kullandığı en önemli araçlardan birisinin terör örgütleri olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

"Zor, oyunu bozar. Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek ve bütünleştirmek istiyoruz. Onlar dağıtmak istiyorsa biz toparlamak, birlikte bir araya getirmek istiyoruz. İşte bunun ilk adımı olarak 'Terörsüz Türkiye' meselesi bir devlet projesi olarak gündeme gelmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli ve diğer bütün siyasi partilerin verdiği büyük destekle bu noktaya kadar gelmiştir. Artık Türkiye'de bundan sonra sonucu alacağız ve Türkiye’de hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek, terör Türkiye'nin gündeminden kalkacak."

REKLAM

"Terörsüz Türkiye"nin inşa edilmesi kararı ortaya çıktıktan sonra TBMM'de 5 Ağustos 2025’te bir parti hariç parlamentoda var olan siyasi partilerin tamamının bir araya geldiğini, 21 toplantıda Türkiye'nin farklı kesimlerinin tamamının orada dinlendiğini ifade etti.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu’nun, Türkiye demokrasisinde görülmemiş bir ittifak örneğiyle komisyonda bulunan 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edildiğini hatırlattı.

Bu yıl 10 Ağustos’ta TBMM Genel Kurulu’nda 467 milletvekilinin evet oyuyla Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Teklif'in kabul edildiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bu açılan kapıda önümüzde yeni bir yol var. Bu yol kardeşlik, esenlik, barış yoludur. Güçlü ve büyük Türkiye'nin yoludur. Çünkü bu coğrafyada artık Türkiye bütün yüklerinden kurtulmak, tam manasıyla güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir." şeklinde konuştu.

REKLAM

Herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirip gereken adımları atarak yoluna devam edeceğini belirten Kurtulmuş, yeni dönemde ayrımcı ve ayrılıkçı dilin kullanılmaması uyarısında bulundu.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu yeni süreç, dillerimizi yeniden kontrol etmeyi gerektiriyor. Artık bundan sonra Türkiye’de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz. Herkes dikkat etmek durumundadır. Söylediği her söze herkesin dikkat etmesi lazım. Biliyorsunuz Türkçede dil, sadece konuştuğumuz sözden ibaret değildir. Dil aynı zamanda gönül manasınadır. Gönlü temiz olmayanın dilinden de temiz söz çıkmaz. Dilinden ne söylerse söylesin, insan aslında gönlünde olanı ortaya koyar. Herkes artık kendisini kardeşliğe, dayanışmaya, işbirliğine ve güçlü bir Türkiye'yi kurmak için nasıl hareket edebiliriz düşüncesine göre ayarlaması lazım."

REKLAM

Kanunun titiz bir şekilde hazırlandığını vurgulayan Kurtulmuş, "Sizi temin ederim ki ülkenin birliğini ve beraberliğini, milli bütünlüğümüzü ya da ülkemizin geleceğini tehdit edecek bırakın bir cümleyi, bir kelime bile yoktur. Defalarca kontrol edilmiş, tartışılmış ve sonuçta bütün milletimizin hassasiyetlerini gözetecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını rahatsız etmeyecek fevkalade düzgün bir metin çıkarılmıştır." dedi.

Sürecin başarılı şekilde yürütülmesine ilişkin emniyet siboplarının 12 maddelik hukuki düzenlemenin içine konulduğunu anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Üç tane emniyet sibobu var. Birincisi, bazı arkadaşlar söylediler ya 'Örgüt silah bırakmazsa…' Yok böyle bir şey. Yasa Meclis'te kabul edilmiş ama yasanın uygulamaya girebilmesi için örgütün bütün unsurlarıyla birlikte silahlarını bıraktığı ve kendisini feshettiğinin ilan edilmesi, bunun da Milli Güvenlik Kurulu raporuyla, devletin ilgili güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesi şartı konulmuştur. Yani devletin ilgili güvenlik birimleri örgütün bütün unsurlarıyla kendisini feshettiğini tespit ve tescil etmeden yasa uygulamaya girmeyecektir. İkinci sibop ise Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan ve resmi adı Milli Dayanışma ve Bütünleşmenin Koordinasyonu Kurulu olarak tespit edilen kuruldur. Bu kurul tek tek gelişmeleri, dosyaları inceleyecek, ilgili tekliflerde bulunacak ve süreci detaylı bir şekilde kontrol edecektir. Bu kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri var. Bunların hepsi sizin adınıza, millet adına süreci kontrol edecek, 'Evet.’ dedikleri yerde bir karar alınacak."

REKLAM

Meclis’te kurulacak komisyonun da üçüncü emniyet sibobu olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bu sürecin nasıl geliştiğini takip ve kontrol etmek için TBMM’de bir komisyon kurulacaktır. 1 Ekim’de Meclis’in resmi açılışı sağlandıktan sonra Meclis’te partilerin tamamının katılımıyla bir komisyon kurularak bu sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek, izlenecek, kontrol edilecek ve TBMM, dolayısıyla millet bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sürecin dışarıdan bazı güçlerin kontrol ve takibinde olmadığının da altını çizerek, Türkiye'de devam eden bu sürece ilişkin bir tek üçüncü ve dışarıdan bir göz bulunmadığını, süreci millet adına kontrol edecek olanın TBMM, yürütme organları ve bizatihi milletin kendisi olduğunu kaydetti.

REKLAM

"Onların işi dağıtmak, parçalamak. Bizim işimiz toparlamak, birleştirmek, büyütmektir." sözünü öylesine söylemediğini ifade eden Kurtulmuş, "'Terörsüz Türkiye' sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değil, bütün bölgeyi ilgilendiren bir meseledir. Şimdi dağıtılan parçalarımızı derleyip toparlama zamanıdır. Bu vazife bu aziz milletin sırtındadır. Bu vazife bu büyük milletin sırtındadır ve Allah’ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Bu bölgeyi Sünni, Şii, Türk, Kürt, Arap, Acem ve başka etnik unsurlar şeklinde bölmenin kimsenin işine yaramayacağını dile getiren Kurtulmuş, "Hatta şunu söyleyeyim. Bizim bu coğrafyadaki gayrimüslim unsurlar bile bizim dağılan parçalarımızdır. Bunların hepsini toplamak Allah’ın izniyle mümkündür. Bunları da ortak bir kaderdaşlık ve ortak hedefler etrafında birleştirip, bütünleştirip yolumuza devam edeceğiz." dedi.

REKLAM

Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olunmasının önemine dikkati çeken Kurtulmuş, "Nasıl biz birleştirmek, bir araya getirmek istiyorsak, bu topraklarda Türk’ün Kürt’ten hiçbir ayrı kaderi olmadığını ya da Kürt’ün Türk’ten hiçbir ayrı bir geleceği olmadığına inanıyorsak, aynı şekilde Sünni’nin, Alevi’nin birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçası olduğuna inanıyorsak, bunları ve diğerlerini dağıtmak için gayret sarf eden nice unsurların olduğunu da biliyoruz. Onun için tek gücümüz vardır. O da millet olarak birliğimiz, beraberliğimiz ve iç kalemizi tahkim etme gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

REKLAM

- "Türkiye siyaseti üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirmiştir"

Türkiye'nin artık geri dönüşü olmayan bir barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girdiğini, kim buna karşı çıkarsa kaybedeceğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birtakım tuzakların ortaya çıkması Türkiye’ye, aziz Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan 86 milyona kaybettirecektir. Onun için diyoruz ki uyanık olmak, birlik ve beraberlik içerisinde olmak ve buraya kadar gerçekten fevkalade başarılı bir şekilde getirilmiş olan bu sürecin nihayete erdirilmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmemiz gerekir. Burada siyasete tabi ki büyük görev düşüyor. Şunu iftiharla söylemek isterim. Türkiye siyaseti üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirmiştir. Bu kadar farklı partinin aynı masa etrafında bir araya gelerek, neredeyse üç konuda, üç cümlede anlaşamayan partilerin ortak bir raporda anlaşmayı başarabilmesi, Türkiye demokrasisinin gerçekten büyük zaferidir. Demokrasi, uzlaşı kültürü demektir. Herkesin kendi zihninde kendisine ait doğruları olabilir ama ortak doğruları bulabilmek, herkesin müşterek bir noktaya ulaşabilmek için gayret sarf etmesiyle mümkündür. Türkiye, müzakereci diplomasinin ve müzakereci demokrasinin ne olduğunu cümle aleme bu komisyon raporuyla göstermiştir."

REKLAM

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" meselesinin bundan sonra dünyanın birçok fakültesinde, üniversitesinde ders olarak okutulacağını belirterek, "Bu modelin adı 'Türkiye modeli'dir. Tamamıyla millidir, siyasetin işin içerisinde olduğu, devlet aklıyla millet vicdanının birleştiği bir ara kesittir, bir birleşim kümesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Terör meselesinin sona erdirilmesi için geçmişte atılan adımları da anımsatan Kurtulmuş, "Bu sefer devletin iradesi, Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak siyasi partilere ve devletin bütün kurumlarına eş güdüm içerisinde sirayet ederek buraya kadar gelmiştir. Ama bunun arkasındaki en büyük güç ise hiç şüphesiz milletin iradesidir, vicdanıdır." görüşlerini paylaştı.

REKLAM

Programa, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ile sivil toplum kuruluşları adına AK Parti Yozgat Milletvekili ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdülkadir Akgül, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Aksaray Valisi Murat Duru, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve rektörler katıldı.