TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası töreninde konuştu:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu coğrafyada eğer ayaklarımız sağlam bir şekilde yere basmıyorsa, bu coğrafyada bize söz hakkı da yoktur, hayat hakkı da yoktur. Onun için diyoruz ki sağlam basacağımız zemin kendi milli kültürümüzdür. Sağlam basacağımız zemin, ecdattan öğrendiğimiz, kurumsallaşmış olan ahlak ve faziletin esas alındığı milli kültürümüzdür." dedi.

Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Kırşehir'de, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün Anadolu toprağını mayalayan, Anadolu'da sadece çalışma hayatında disiplini ve ahlakı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve bütünleşmeyi pekiştiren en önemli milli damarlardan birisi olduğunu söyledi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, ahilik kültürünün merkezinde birliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, yaratılanı Yaradan'dan ötürü hoş görmenin, alın teriyle kazanmanın ve kazandığını paylaşmanın bulunduğunu belirtti.

Yaşanılan dönemde, ticareti hayattan eğitime, toplumsal hayattan uluslararası ilişkilere kadar her yerde her şeyin alabildiğince büyük bir hızla değiştiğini ve değişmeye devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojilerin güçlendiği, yapay zekanın hemen her birimizi etkisi altına aldığı, her türlü kurum ve kuralın geride kaldığı bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz. Özellikle böyle bir dünyada önümüzde iki yol olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Ya bugün hakim olan vahşi kapitalizmin ilkeleri uygulanmaya devam edecek, yani sermaye kimin elindeyse, sermayenin gücü diğer insanların üzerinde bir baskı aracı halinde olacak, ticaretten amaç diğerini yenerek, yok ederek, silmek, rekabetten amaç rakiplerini yok etmek şeklinde anlaşılmaya devam edecek ya insanlığın ürettiği katma değer bazı ellerde toplanan bir imtiyaz olmayı sürdürecek ya da Ahi Evran-ı Veli'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Hacı Bayram-ı Veli'nin bize açtığı yolda ilerleyerek insanlığa barışı, kardeşliği, paylaşmayı, dayanışmayı ve kainatın tamamının bütün insanların ortak evi olduğunu anlatan bir anlayışla yönetilecek."

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Gençlerin eğitimlerinde çok başarılı olmasını istediklerini söyleyen Kurtulmuş, ahiliğin öğrettiğinin, sadece ustadan mesleki bilgileri değil, edebi, ahlakı, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve toplumda birlikte olma kültürünü de almak olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, "Sizlerden beklentimiz bu çerçevede, tabiri caizse dünyanın insani zorluklarına karşı bu milletin sahip olduğu insani erdemleri ortaya koymanız, üretmeniz, çoğaltmanız ve insanlığa yol açmanızdır. Allah yolunuzu açık etsin. Allah ufkunuzu aydınlık eylesin. Türkiye'nin gençleri olarak toplumumuzla birlik ve beraberlik içerisinde inşallah hep birlikte daha ileriye gitmenin öncüsü olacaksınız." diye konuştu.

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- "Her zamankinden daha fazla birlik ve dirlik içerisinde olmamız lazım"

Artık sıradan fikirlerin, çözümlerin geçerli olamayacağı bir dünyada yaşandığına dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye gibi güçlü bir devlet geleneğine ve milli birikime sahip olan ülkelerin sadece alışılmış ezberlerle ayakta kalması mümkün değildir. Dünyamızın en fazla çatışmalarının olduğu coğrafyada yer alan bir ülke olarak, Türkiye olarak bizlerin her zamankinden daha güçlü, her zamankinden daha diri, her zamankinden daha fazla birlik ve dirlik içerisinde olmamız lazım. Bunun için bu coğrafyada eğer ayaklarımız sağlam bir şekilde yere basmıyorsa, bu coğrafyada bize söz hakkı da yoktur, hayat hakkı da yoktur. Onun için diyoruz ki sağlam basacağımız zemin kendi milli kültürümüzdür, sağlam basacağımız zemin, ecdattan öğrendiğimiz, kurumsallaşmış olan ahlak ve faziletin esas alındığı milli kültürümüzdür. Sağlam basacağımız zemin, içeride iç kaleyi tahkim etmek, bütün farklılıklarımızı zenginlik aracı olarak kabul ederek etnik, mezhebi, hangi farklılıklarımız varsa bunları aynı ülkenin, aynı bayrağın, aynı vatanın bir unsuru olarak kabul etmektir. Bizim en büyük gücümüz bu ülkenin geçmişine güvenerek geleceğine güvenle yürümektir."

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- "Terörsüz bir Türkiye bırakabilme umudu ve kıvancıyla yaşıyoruz"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin, Türkiye'nin geleceği için fevkalade önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "Teröre çok fazla şehit ve gazi vermiş olan Kırşehir'den bunu söylüyorum. Artık inanıyoruz ki bu ülkede terör geride kalacak, silahlar susacak, birlik, beraberlik ve kardeşlik hakim olacak ve bu ülkede hakim olan bu kardeşlik iklimi bütün coğrafyamızı etkisi altına alacaktır. Sizlere terörsüz bir Türkiye bırakabilme umudu ve kıvancıyla yaşıyoruz. İnşallah sizin de şahit olduğunuz bu süreç, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli siyasi miraslardan biri olacaktır. Allah her birinizin ufkunu açık etsin. Her birinizi en güzel geleceğin paydaşları eylesin." ifadesini kullandı.

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Programda, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ahilik kaftanı giydirildi ve şed kuşatıldı.

Daha sonra Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdülkadir Akgül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk tarafından, Kurtulmuş'a "Ahilik Onur Ödülü" takdim edildi.

Programda, Türkiye'de "Yılın Ahisi", "Yılın Kalfası" ve "Yılın Çırağı" ile "Gelenekten Geleceğe Üretim Ödülü" ve "Yaşam Boyu Emek Ödülü", sahiplerine takdim edildi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yılın Kalfası" Nisanur Eser'e, "Yılın Ahisi" Meral Evcin Özdemir'e ve "Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslek Ahisi" Osman Menteş'e ödüllerini verdi.

Öte yandan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a "Ahilik Hizmet Ödülü" verildi.

Programın sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş ve protokol üyeleri, ödül alan ahi, kalfa ve çıraklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.