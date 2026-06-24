Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de 37 internet sitesine erişim engeli getirildi

        Kırşehir'de 37 internet sitesine erişim engeli getirildi

        Kırşehir'de yasa dışı bahis ve kumar siteleri reklamı yapan 37 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Kırşehir'de 37 internet sitesine erişim engeli getirildi

        Kırşehir'de yasa dışı bahis ve kumar siteleri reklamı yapan 37 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

        Bu kapsamda yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 37 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

        Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor

        Benzer Haberler

        Ahi sandığı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin imdadına yetişti Sandıkta 2 yılda...
        Ahi sandığı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin imdadına yetişti Sandıkta 2 yılda...
        Okullardaki akran zorbalığı Ahiliğin ilkeleriyle aşılıyor
        Okullardaki akran zorbalığı Ahiliğin ilkeleriyle aşılıyor
        MHP il ve ilçe başkanlığında görev değişikliği
        MHP il ve ilçe başkanlığında görev değişikliği
        Kırşehir'de ortaokul öğrencileri, sinema ve fotoğrafçılık öğrendi
        Kırşehir'de ortaokul öğrencileri, sinema ve fotoğrafçılık öğrendi
        Kırşehir'de kaçak alkol operasyonu: 120 litre ele geçirildi
        Kırşehir'de kaçak alkol operasyonu: 120 litre ele geçirildi
        Kırşehir Ahilik Müzesi 2026'nın ilk yarısında 50 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Kırşehir Ahilik Müzesi 2026'nın ilk yarısında 50 bin ziyaretçiyi ağırladı