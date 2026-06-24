Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Okullardaki akran zorbalığı Ahiliğin ilkeleriyle aşılıyor

        Okullardaki akran zorbalığı Ahiliğin ilkeleriyle aşılıyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de hazırlanan "Ahiliğin İzinde Akran Nezaketi Projesi" ile akran zorbalığına karşı Ahilik ilkeleri ve nezaket kuralları anlatılarak, kardeşlik duyguları güçlendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Okullardaki akran zorbalığı Ahiliğin ilkeleriyle aşılıyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de hazırlanan "Ahiliğin İzinde Akran Nezaketi Projesi" ile akran zorbalığına karşı Ahilik ilkeleri ve nezaket kuralları anlatılarak, kardeşlik duyguları güçlendiriliyor.

        Kırşehir Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen yıl hayata geçirilen proje ile kentteki okullar ziyaret edilerek öğrenciler bilinçlendiriliyor.

        Ziyaretlerde "Ahi Baba" olarak öğrencilerle buluşan tarih öğretmeni Recai Yağmur, akranlar arasında nezaket, empati, kardeşlik ve saygı kavramlarına dikkati çekerek, öğrencilerin doğru iletişim becerileri kazanmalarını sağlıyor.

        Anaokulu, ilk ve ortaokul ile liselerin yer aldığı 85 okulda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yaklaşık 17 bin öğrenciye eğitim verildi.

        Yeni eğitim öğretim döneminde de eğitimlerin devam etmesi planlanıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, AA muhabirine, akran zorbalığı sürecinden okulların, öğrencilerin, ailelerin ve çevrelerinin etkilendiğini belirterek, bunun tamamen ortadan kalkması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Olumsuzluğun düzeltilmesi için Ahiliğin güzelliklerini merkeze alıp "Ahiliğin İzinde Akran Nezaketi Projesi"ni hazırladıklarını anlatan Gülşen, yardımseverlik, hoşgörü, doğruluk ve dürüstlük ilkelerini çocuklara hatırlatıp, arkadaşlarına nasıl davranmaları gerektiğini tekrar öğrettiklerini vurguladı.

        Müdürlük olarak özel kıyafetleri olan "Ahi Baba" figürünü projeye dahil ettiklerini ifade eden Gülşen, "Öğrencilerin yaş gruplarına uygun hikayeler anlatılarak akran nezaketinin önemi, akran zorbalığının olumsuz sonuçlarını belirtiyoruz. Ahiliğin başkenti olan bir şehirde akran zorbalığının yakışmayacağından hareket ederek, Ahilik temelli bir eğitim vermeye başladık. Güzel sonuçlar da almaya başladık. Şu an okullarımıza gittiğimiz zaman çocuklarımız nelerin akran zorbalığı olduğunun farkındalar. Ne yaparsak arkadaşlarımızla daha mutlu oluruz, nasıl Ahi şehrine yakışan bir insan modeli yetiştiririz bunu biliyorlar." diye konuştu.

        Gülşen, projeyi öğrencilere tam manasıyla benimsettiklerinde önce kendilerini, sonra da çevrelerini etkileyerek artık zorbalığın yerini nezaket ve Ahilik değerlerinin alacağını kaydetti.

        Tarih öğretmeni Recai Yağmur ise Ahi Evran-ı Veli'den yola çıkarak bu figürün oluşturulduğunu söyledi.

        Proje kapsamında okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiğini, hikayelerle onların yaşadıkları sorunlarla ilgili konuştuğunu anlatan Yağmur, akran zorbalığı yerine "akran nezaketi" kavramını kullandıklarını, öğrencilere Ahilik prensipleriyle nezaketli olmayı öğrettiklerini dile getirdi.

        - "Nazik sözler okullarda yayılmaya devam ediyor"

        Öğrencilerin dikkatini çekmesi konusunda "Ahi Baba" figürünün etkili olduğunu vurgulayan Yağmur, şunları kaydetti:

        "Okullara dışarıdan bir misafirin gelmesi, büyük bir etki gösteriyor. Çünkü farklı bir figür olarak gidiyoruz, sınıfta alışılmışın dışında bir olay oluyor. Tabii Kırşehirli çocuklar Ahiliği ve Ahi Baba'yı bildikleri için tepkileri de güzel. Tekrar okullarına davet ediyorlar. Nezaketi biliyorlar ve onu biraz daha içselleştirmiş oluyoruz. Kalıcı hale getirmeye gayret ediyoruz. Evlerine gidince benden bahsediyorlar. Belki ailede Ahi Baba'yı bilmeyen var, şehrin ve Ahiliğin tanıtımına da katkısı oluyor. Anlattığımız hikayelerde söylenen kavramları, arkadaşlarıyla söylüyorlar. Bunu sınıfta, okulda, teneffüste çok güzel uyguladıklarını görüyoruz. Nazik sözler artık bulaşıcı bir şekilde okullarda yayılmaya devam ediyor."

        - Öğrenciler akran nezaketini öğreniyor

        İlkokul öğrencisi Miraç Musa Umucu da arkadaşlarıyla kavga etmemeyi, birbirlerinin sırasını bozmamayı öğrendiğini belirterek, Ahi Baba'nın kendilerine ders anlattığını söyledi.

        Melisa Yeşilyurt ise Ahi Baba'nın kendilerine hikayeler anlattığını, nezaketin öneminden bahsettiğini dile getirdi.

        İlker Gazi Çam da "Ahi Baba nezaket kurallarını, akran nezaketini, sıramızı bozmamayı, çöpleri yere atmamayı, kavga etmemeyi anlattı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı

        Benzer Haberler

        MHP il ve ilçe başkanlığında görev değişikliği
        MHP il ve ilçe başkanlığında görev değişikliği
        Kırşehir'de ortaokul öğrencileri, sinema ve fotoğrafçılık öğrendi
        Kırşehir'de ortaokul öğrencileri, sinema ve fotoğrafçılık öğrendi
        Kırşehir'de kaçak alkol operasyonu: 120 litre ele geçirildi
        Kırşehir'de kaçak alkol operasyonu: 120 litre ele geçirildi
        Kırşehir Ahilik Müzesi 2026'nın ilk yarısında 50 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Kırşehir Ahilik Müzesi 2026'nın ilk yarısında 50 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Kırşehir'de "Erol Güngör-Peyami Safa Öğretmen Okumaları" programı düzenlend...
        Kırşehir'de "Erol Güngör-Peyami Safa Öğretmen Okumaları" programı düzenlend...
        Kırşehir'de 4 bin 973 uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kırşehir'de 4 bin 973 uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlı tutuklandı