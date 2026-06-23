Kırşehir'de "Erol Güngör-Peyami Safa Öğretmen Okumaları" programı düzenlendi

Kırşehir'de Erol Güngör ve Peyami Safa'nın eserleri, öğretmenlerle incelendi.



Kırşehir Öğretmenevi'nde Anadolu Mektebi tarafından "Erol Güngör-Peyami Safa Öğretmen Okumaları" programı gerçekleştirildi.



Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, programda yaptığı konuşmada, Erol Güngör'ün Kırşehir'de doğduğunu, ilk eğitimini burada alarak fikri şahsiyetinin ilk kaynaklarını kentin kültür ikliminde bulduğunu söyledi.





Cacabey'in, Ahi Evran'ın, Aşık Paşa'nın, Anadolu irfanının derinliğini hafızasında taşıyan kadim bir merkez olan Kırşehir'de Erol Güngör’ün kültür, medeniyet, dil, din ve toplum üzerine geliştirdiği düşüncelerinin kıymetli olduğunu vurgulayan Demiryürek, "Erol Güngör, kültürü geçmişte kalmış bir hatıra olarak değil, yaşayan ve nesiller arasında aktarılan bir değer olarak ele almıştır. Millet hayatını anlamaya çalışırken günübirlik tartışmaların dar alanında kalmamış, tarihi, sosyolojiyi, psikolojiyi, dili ve ahlakı birlikte değerlendirmiştir. Peyami Safa da romanı insanı anlamanın derin bir alanına dönüştürmüştür. İnsanı anlatırken aynı zamanda toplumun değişimini, kültürün yönünü ve zihnimizin temel meselelerini de tartışmıştır." diye konuştu.





İl Milli Eğitim Müdür Yusuf Yasin Gülşen ise kıymetli mütefekkirlerin düşüncelerini içselleştirebilen, milli ve manevi değerlere sahip çıkan nesillerin yetişmesini hedeflediklerini kaydetti.



Programda, öğretmenlerin sunumlarının ardından "Erol Güngör-Peyami Safa Öğretmen Okumaları" gerçekleştirildi.

