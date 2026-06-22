Kırşehir'de hafızlık öğrencileri yararına kermes düzenlendi

Kırşehir'de hafızlık öğrencilerine destek amacıyla Hayır Çarşı'sı kuruldu.



Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Hoca Ahmet Yesevi Cami avlusunda kermes düzenlendi.



Yapılan duanın ardından açılan Hayır Çarşısı'nda vatandaşlar stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.



Gönüllüler tarafından hazırlanan yiyeceklerin yanı sıra, yöresel ve doğal çeşitler ile el emeği ürünler satışa sunuldu.



Vatandaşların ilgi gösterdiği çarşıda elde edilecek gelir, hafızlık öğrencilerine ve bazı hafızların Mekke'de alacakları Arapça eğitime de destek sağlayacağı belirtildi.



Hayır Çarşısı 2 gün süreyle açık kalacak.



