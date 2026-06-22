Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği ve 313 fişek ele geçirildi.
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği ve 313 fişek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği, tabanca şarjörleri ve 313 fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
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