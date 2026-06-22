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        Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği ve 313 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği ve 313 fişek ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği, tabanca şarjörleri ve 313 fişek ele geçirdi.

        Olayla ilgili Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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