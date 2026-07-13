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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de 40 litre etil alkol ve 8 litre sahte içki ele geçirildi

        Kırşehir'de 40 litre etil alkol ve 8 litre sahte içki ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 40 litre etil alkol ve 8 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Kırşehir'de 40 litre etil alkol ve 8 litre sahte içki ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 40 litre etil alkol ve 8 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanması ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma yürüttü.

        Kent merkezi yakınlarında bir adreste yapılan aramada, 40 litre etil alkol ve 8 litre sahte içki ele geçirdi.

        Olayla ilgili O.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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