Kırşehir'de traktör römorkunun kapağıyla arpa yığınının arasına sıkışan sürücü öldü

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, traktör römorkunun kapağıyla arpa yığını arasına sıkışan sürücü yaşamını yitirdi. Aydoğmuş köyünde çiftçilik yapan Erdoğan Kahraman (61), traktör römorkundaki arpayı boşaltmak istediği sırada, aniden açılan römork kapağıyla arpa yığını arasında sıkıştı. Bu sırada römorkta bulunan arpa da Kahraman'ın üzerine döküldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.