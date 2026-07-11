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        Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını WhatsApp'tan paylaşan 12 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını WhatsApp gruplarından paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını WhatsApp'tan paylaşan 12 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını WhatsApp gruplarından paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve bağlantı yollarında icra edilen denetimlerin, uygulama noktalarının bazı WhatsApp gruplarından paylaşıldığı ve bu paylaşımlar nedeniyle bazı sürücülerin denetimlerden kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yaklaşık 2 ay süren teknik çalışmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2 grubun yöneticileri İ.K, R.A, M.A, Y.D. ve A.Y. ile burada konum bildirimi yapan A.D, O.A, A.A, S.T, E.A, A.A. ve M.T'yi yakaladı.

        WhatsApp gruplarına erişim engeli getirilirken, üyelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Gözaltına alınan 12 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        İncelemede, referans yöntemi ile üye kabul edilen ve toplam 1276 aktif üyesi bulunan 2 grupta, cep telefonu üzerinden jandarma ve polis ekiplerinin görev yerleri, trafik ve asayiş uygulama noktaları, konum bilgilerinin paylaşıldığı belirlendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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