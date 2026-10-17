Kırşehir'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de "yağma, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kırşehir'de "yağma, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen yağma, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, çeşitli adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y.E, İ.Ç. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.A. ve Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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