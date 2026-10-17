Kırşehir'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y.E, İ.Ç. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.A. ve Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen yağma, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.

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