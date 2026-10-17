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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de "yağma, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Kırşehir'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de "yağma, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen yağma, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, çeşitli adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 5 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y.E, İ.Ç. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.A. ve Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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