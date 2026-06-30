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        Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlerin tespiti, kente getirilen kaçak malzemelerin ticaretini yapanların belirlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 2 cep telefonu, 2 tablet, 5 akıllı saat, 6 kablosuz kulaklık ve taşınabilir şarj cihazı ile 1 kırıcı-delici el aleti ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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