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        Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kırşehir'de ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kırşehir'de ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde operasyon düzenleyen ekipler, aramada, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 5 şarjör ve 8 fişek ele geçirdi.


        Gözaltına alınarak 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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