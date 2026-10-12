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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de gümrük kaçağı 649 parfüm ele geçirildi

        Kırşehir'de gümrük kaçağı 649 parfüm ele geçirildi

        Kırşehir'de bir otomobil ve iş yerinde 649 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Kırşehir'de gümrük kaçağı 649 parfüm ele geçirildi

        Kırşehir'de bir otomobil ve iş yerinde 649 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde ve iş yerinde yapılan aramada, bandrolsüz 649 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        Olayla ilgili B.Y. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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