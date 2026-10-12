Kırşehir'de gümrük kaçağı 649 parfüm ele geçirildi

Olayla ilgili B.Y. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde ve iş yerinde yapılan aramada, bandrolsüz 649 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Kırşehir'de bir otomobil ve iş yerinde 649 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

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