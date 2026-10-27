Kırşehir'de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Olayla ilgili H.İ.M.A. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 750 paket sigara ve 120 ürün ele geçirildi.

Kırşehir'de bir otomobilde 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 ürün ele geçirildi.

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