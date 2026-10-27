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        Kırşehir'de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Kırşehir'de bir otomobilde 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Kırşehir'de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Kırşehir'de bir otomobilde 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 ürün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 750 paket sigara ve 120 ürün ele geçirildi.

        Olayla ilgili H.İ.M.A. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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