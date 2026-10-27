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        Aksa Enerji, Kırşehir Alıç Depolamalı GES'te ticari üretim başladı

        Aksa Enerji'nin Kırşehir'de hayata geçirdiği Alıç Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (GES), 48,17 MW kurulu güç ve 48,17 MWs depolama kapasitesiyle ticari üretime başladı. Bu önemli yatırım, bölgede yüksek yerli aksam kullanımıyla ilk ve en büyük depolamalı GES projesi olarak öne çıkıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Aksa Enerji, Kırşehir Alıç Depolamalı GES'te ticari üretim başladı

        Aksa Enerji'nin Kırşehir'de hayata geçirdiği Alıç Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (GES), 48,17 MW kurulu güç ve 48,17 MWs depolama kapasitesiyle ticari üretime başladı. Bu önemli yatırım, bölgede yüksek yerli aksam kullanımıyla ilk ve en büyük depolamalı GES projesi olarak öne çıkıyor.

        Aksa Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarına Kırşehir'de yeni bir halka ekledi. Kırşehir ilinde yer alan Alıç Depolamalı GES, 48,17 MW kurulu güç ve 48,17 MWs depolama kapasitesiyle ticari işletmeye alındı.

        Aksa Enerji CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, yatırımla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Türkiye'nin enerji geleceğinin; kaynak çeşitliliği güçlü ve arz güvenliğini destekleyen sürdürülebilir bir üretim yapısı üzerine kurulması gerektiğine inanıyoruz. Depolama teknolojilerini de yenilenebilir enerjinin potansiyelini büyüten ve enerji dönüşümüne hız kazandıran stratejik bir altyapı alanı olarak görüyoruz. Alıç Depolamalı GES'in ticari üretime başlaması da bu alanda yaklaşık 1.000 MW kurulu güce dayalı yatırım programımızın önemli bir adımı. Devam eden projelerimiz tamamlandığında yenilenebilir enerjinin üretim portföyümüzdeki ağırlığını yaklaşık yüzde 20'ye yükselteceğiz. Şirket olarak küresel hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetlerimizi yeni nesil iş modelleri ve teknolojilerle geliştirirken, ülkemizin uzun vadeli enerji hedeflerine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz."

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        Yüksek yerli katkıyla bölgede ilkleri temsil ediyor

        Yapılan açıklamaya göre, bölgenin ilk ve en büyük depolamalı GES yatırımı olan Alıç Depolamalı GES, aynı zamanda Türkiye'nin yerli aksam kullanım oranı en yüksek projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Böylece santral, enerji depolama ekosisteminin gelişmesine, enerji teknolojileri alanındaki yerli sanayi kapasitesinin güçlenmesine ve mühendislik yetkinliğinin artırılmasına da katkı sunuyor.

        Santraldeki depolama sistemi sayesinde gün içinde güneşten elde edilen elektriğin ihtiyaç duyulan zamanlarda kullanılabilmesi mümkün olacak. Böylece güneş enerjisinin değişken üretim yapısının daha sürdürülebilir yönetilmesi ve üretilen elektriğin enerji sistemine daha dengeli biçimde aktarılması hedefleniyor.

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        Alıç Depolamalı GES'te üretilecek elektriğin 2027 yıl başından itibaren 10 yıllık YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) garantisine dayalı satış modeli kapsamında değerlendirilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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