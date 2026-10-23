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        Kırşehir'de yaptığı projelerle adından söz ettiren dernek başkanı 4. kez yeniden seçildi

        Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan; hayata geçirdiği projelerle şehit ailelerinin güvenini kazanarak olağan genel kurulda dördüncü kez başkan seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Kırşehir'de yaptığı projelerle adından söz ettiren dernek başkanı 4. kez yeniden seçildi

        Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan; hayata geçirdiği projelerle şehit ailelerinin güvenini kazanarak olağan genel kurulda dördüncü kez başkan seçildi.

        Yaklaşık 9 yıldır başkanlık görevini sürdüren Mutlu Kılıçaslan, genel kurulda 135 üyenin 84'ünün oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Kılıçaslan; görev süresi boyunca şehit ailelerinin moral ve motivasyonunu artırmak, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Proje ekibiyle birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Kılıçaslan, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği içerisinde toplam 11 proje gerçekleştirdiklerini ifade etti. Şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmamayı hedeflediklerini vurgulayan Kılıçaslan; "Dernek başkanı olarak göreve geldiğimiz günden itibaren şehit ailelerimizin moral ve motivasyonunu artırmak, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla projelere odaklandık. Proje ekibimizle birlikte 9 yıldır bu görevi yürütüyoruz. Yeniden başkan seçilerek bu sorumluluğu sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Amacımız her şehit ailemize bir evlat olmak, onları hiçbir zaman yalnız bırakmamak ve sorunlarının çözümünde yanlarında olmaktır. Şehit ailelerimizin gönüllerini kazanmaya ve onlara destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

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        Şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Kılıçaslan; 'Şehadetten Vefaya' adlı proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kırşehirli şehitler başta olmak üzere tüm şehitler için anma programları düzenlediklerini ifade eden Kılıçaslan; kentte şehitlerin adına mavi ladin ağaçları diktiklerini, şehir merkezinde şehitlik ağacı oluşturduklarını ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla şehitler albümü hazırladıklarını kaydetti. Tiyatro etkinlikleri, geziler, konferanslar ve paneller aracılığıyla şehit aileleriyle bir araya geldiklerini belirten Kılıçaslan, bu çalışmalarla ailelerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını aktardı.

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        "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yönelik program düzenlenecek"

        Şehit aileleri arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla yeni projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Kılıçaslan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yönelik bir program gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Kılıçaslan, şehit ailelerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri sürdüreceklerini vurgulayarak; "Bugüne kadar şehit ailelerimize dokunmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek için birçok çalışma yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla hareket ederek ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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