Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre narkotik ve istihbarat ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında durdurulan araçta ve araçta bulunan M.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada 10,40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.