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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Edinilen bilgiye göre narkotik ve istihbarat ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında durdurulan araçta ve araçta bulunan M.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada 10,40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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