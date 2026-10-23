Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan otomobilde ve sürücüsünün üzerinde yapılan aramada, 10,40 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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