Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Midelerinden uyuşturucu çıkan 2 şüpheli tutuklandı

        Midelerinden uyuşturucu çıkan 2 şüpheli tutuklandı

        KIRŞEHİR'deki polis operasyonunda, midelerinden 100 kapsül halinde toplam 731,42 gram metamfetamin çıkarılan ve gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Midelerinden uyuşturucu çıkan 2 şüpheli tutuklandı

        KIRŞEHİR'deki polis operasyonunda, midelerinden 100 kapsül halinde toplam 731,42 gram metamfetamin çıkarılan ve gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü analiz çalışmalarında, İran uyruklu O.K. ve A.K. takibe alındı. Şüphelilere yönelik operasyonda, yapılan iç beden muayenelerinde uyuşturucuyu yutarak taşıdıkları tespit edildi. Hastanede tıbbi takibe alınan şüphelilerin midelerinden doğal yollarla çıkarılan 100 kapsül içerisinde toplam 731,42 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan haklarında adli işlem başlatılan O.K. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 731 gram uyuşturucu bulunan 2 zanlı tut...
        Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 731 gram uyuşturucu bulunan 2 zanlı tut...
        Polisin 'Heimlich' manevrası sürücünün hayatını kurtardı
        Polisin 'Heimlich' manevrası sürücünün hayatını kurtardı
        Kırşehir'de boğazına şeker kaçan sürücü, polisin Heimlich manevrasıyla kurt...
        Kırşehir'de boğazına şeker kaçan sürücü, polisin Heimlich manevrasıyla kurt...
        Polisten yardım istedi, hayata tutundu Kırşehir'de nefes borusuna şeker kaç...
        Polisten yardım istedi, hayata tutundu Kırşehir'de nefes borusuna şeker kaç...
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama