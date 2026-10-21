Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de boğazına şeker kaçan sürücü, polisin Heimlich manevrasıyla kurtuldu

        Kırşehir'de boğazına şeker kaçan sürücü, polisin Heimlich manevrasıyla kurtuldu

        Kırşehir'de seyir halindeyken boğazına şeker kaçan sürücü, polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Kırşehir'de boğazına şeker kaçan sürücü, polisin Heimlich manevrasıyla kurtuldu

        Kırşehir'de seyir halindeyken boğazına şeker kaçan sürücü, polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kayseri-Ankara kara yolunda seyir halindeyken aniden rahatsızlanan otomobil sürücüsü, Kırşehir Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde aracını durdurarak dışarı çıktı.

        Acil yardım talebinde bulunan sürücünün nefes borusuna bir cisim kaçtığını anlayan polis memuru, Heimlich manevrası uyguladı.

        Müdahalenin ardından sürücü, boğazındaki şekerin çıkmasıyla rahat nefes almaya başladı. Sürücü, daha sonra kontrol amacıyla bir süre istasyon amirliğinde dinlendirildi.

        Kendisini tamamen iyi hissettiğini belirten sürücü, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü trafik polislerine teşekkür ederek, bölgeden ayrıldı.

        REKLAM

        Olay anı ise Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Polisten yardım istedi, hayata tutundu Kırşehir'de nefes borusuna şeker kaç...
        Polisten yardım istedi, hayata tutundu Kırşehir'de nefes borusuna şeker kaç...
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Fenomen muhtar adayı Aydın Battal: "Muhtar adayı olma nedenim emekli olmakt...
        Fenomen muhtar adayı Aydın Battal: "Muhtar adayı olma nedenim emekli olmakt...
        Kaman cevizleri Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde liderlere ikram edile...
        Kaman cevizleri Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde liderlere ikram edile...
        Kırşehir'de 172 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de 172 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı