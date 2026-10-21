Kırşehir'de boğazına şeker kaçan sürücü, polisin Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Kendisini tamamen iyi hissettiğini belirten sürücü, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü trafik polislerine teşekkür ederek, bölgeden ayrıldı.

Müdahalenin ardından sürücü, boğazındaki şekerin çıkmasıyla rahat nefes almaya başladı. Sürücü, daha sonra kontrol amacıyla bir süre istasyon amirliğinde dinlendirildi.

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