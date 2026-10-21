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        Polisin 'Heimlich' manevrası sürücünün hayatını kurtardı

        KIRŞEHİR'de araç kullanırken nefes borusuna şeker kaçan sürücü, yardım istediği trafik polisleri tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Polisin 'Heimlich' manevrası sürücünün hayatını kurtardı

        KIRŞEHİR'de araç kullanırken nefes borusuna şeker kaçan sürücü, yardım istediği trafik polisleri tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Olay, dün saat 13.30 sıralarında Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. Direksiyon başında nefes borusuna şeker kaçan erkek, aracını trafik istasyonunun önünde durdurup, polis ekiplerinden yardım istedi. Nefes almakta güçlük çeken ve boğazını tutarak işaretlerle yardım isteyen sürücüye, görevli trafik polisleri müdahale etti. Polis ekiplerinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla sürücünün nefes borusunu tıkayan şeker çıkarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan sürücü, kontrol ve dinlenme amacıyla bir süre istasyon amirliğinde misafir edildi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten sürücü, hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür ederek istasyondan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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