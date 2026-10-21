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        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kılıçaslan güven tazeledi

        Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığına Mutlu Kılıçaslan yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kılıçaslan güven tazeledi

        Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığına Mutlu Kılıçaslan yeniden seçildi.

        Kılıçaslan, dernek binasında gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, tek aday olarak girdiği seçimde kendisine güvenen ve destek veren üyelere teşekkür etti.

        Genel kurulun hayırlı olmasını temenni eden Kılıçaslan, "Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkma, kahraman ailelerimizin yanında olma ve onların haklı mücadelelerini her platformda savunmak için elimizden geleni yapacağız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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        Kılıçaslan, yeni dönemde de aynı inanç ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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