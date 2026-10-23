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        Anahtar Parti İl Başkanı Kaya: "Üretimin sürdürülebilirliği sağlanmalı"

        – Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya; tarım ve hayvancılık sektöründe artan üretim maliyetlerine dikkat çekerek, besici ve süt üreticilerinin emeğinin karşılığını alabileceği politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Anahtar Parti İl Başkanı Kaya: "Üretimin sürdürülebilirliği sağlanmalı"

        – Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya; tarım ve hayvancılık sektöründe artan üretim maliyetlerine dikkat çekerek, besici ve süt üreticilerinin emeğinin karşılığını alabileceği politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

        Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya; Kırşehir'in tarımsal potansiyelinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çiftçilerin ekonomik açıdan desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Üreticilerin artan maliyetler karşısında zorlandığını belirten Kaya, mevcut şartlarda tarımsal üretimin geleceğinin risk altında olduğunu kaydetti. Kırşehir'de buğday, arpa, nohut, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği, patates ve Kaman cevizi gibi katma değerli ürünlerin üretildiğini hatırlatan Kaya, girdi maliyetlerinin yüksekliğinin çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtti. Çiftçilerin üretimin tüm risklerini üstlenmesine rağmen ürünlerini hangi fiyattan satacaklarını önceden öngöremediklerini belirten Kaya, üretim maliyetleri yükselirken üretici gelirlerinin aynı oranda artmamasının yeni sezon hazırlıklarını güçleştirdiğini ifade etti. Üreticinin emeğinin karşılığını almasının önemine vurgu yapan Kaya, tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçilerin maliyet ve gelir dengesinin gözetilmesi gerektiğini belirtti. Kaya; "Kırşehir'in tarımsal üretim kapasitesinin korunabilmesi için üreticiyi destekleyen ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan politikaların uygulanması gerekir" dedi.

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        Büyükbaş besicilik ve süt hayvancılığı yapan yetiştiricilerin de ciddi maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kaya; yem fiyatları, veterinerlik hizmetleri, hayvan sağlığı giderleri, enerji ve finansman maliyetlerinin üreticilerin yükünü artırdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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